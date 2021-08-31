Ankara'da FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye ilişkin iki ayrı soruşturmada ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TÜRKİYE 31.08.2021, 10:12
Ankara'da FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün eğitim yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 4'ü özel okulda, 3'ü örgüte ait olup daha önce kapatılmış okulda öğretmen, biri ihraç edilmiş kamu görevlisi, ikisi şirket çalışanı olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Diğer soruşturmada ise, örgütün kapatılan finans kuruluşu Bank Asya'da kaydı bulunan ve ByLock kullanan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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