Ankara Söğütözü'nde iş merkezinde yangın
Ankara'nın Söğütözü semtinde bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binadakiler tahliye ediliyor.
TÜRKİYE 27.07.2020, 17:59 27.07.2020, 18:09
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Yangın, saat 17.30 sıralarında Çankaya ilçesinde Söğütözü Mahallesi'ndeki bir plazada çıktı.
Plazanın 5. katında bulunan terasta bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler üst katlara sıçradı.
Binadan yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı. Binanın yanan bölgelerinden kopan parçalar yere düşerken, çevrede büyük korku yaşandı.
Bina tahliye edilirken, gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bu sırada polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
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