Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı. Kaza yerinde refüjde servis bekleyen 1 kişi araçlardan birinin savrulması sonucu öldü, araç sürücüleri ile 4 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 12.08.2021, 11:32
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Ramazan Deniz idaresindeki servis minibüsü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda tali yoldan ana yola çıkan Abdullah Servet Yalçın yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Refüjde bekleyen fabrika işçisine çarptı
Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen fabrika işçisi Ümit Ünal'a ardından elektrik direğine çarparak çalılık alana girdi.
Kazada Ünal hayatını kaybederken, araç sürücüleri Ramazan Deniz , Abdullah Servet Yalçın ile minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Döşemealtı ve Konyaaltı'ndaki hastanelere kaldırıldı. Kaza yerine gelen Ünal'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
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