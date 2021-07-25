Antalya’da komşusu tarafından pompalı tüfekle vuruldu

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde çocukları Tuğba Emekli (23) ve Halil Emekli (18) ile ikamet eden Asiye Emekli (56), karşı komşuları ile çeşitli nedenlerden dolayı tartışma yaşadı.

Emekli’nin çocuklarının yasaklı cins köpek beslemesi, tartışmaların dozunu artırdı.

İ.Y. ile Emekli arasında Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü, sabah saatlerinde kavga çıktı.

ÇOCUKLARINI TEHDİT ETTİ

Kavga sırasında evine giden İ.Y., pompalı tüfek ile geri döndü. Önce dışarıdan eve ateş eden İ.Y., daha sonra bahçeye girerek merdiven altındaki köpeği katletti.

Pencerenin camını kıran İ.Y., girdiği evde Emekli ve çocuklarını tehdit etti.

Tehditlerinin ardından Asiye Emekli’nin üzerine ateş ederek sağ kolundan vurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çok kan kaybeden ve sol kolundan da yaralanan Asiye Emekli, ambulansla kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Asiye Emekli’nin kolunu kurtarmak için doktorların müdahalesi devam ediyor.

“KARDEŞİMİ SAÇMALAR SIYIRDI”

Annesinin, ‘Koşun yardım edin adam beni öldürecek’ sözleriyle uyandıklarını anlatan Tuğba Emekli, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Hemen uyandık, bu şahıs bağırmaya devam ediyordu eve taş falan fırlattı. Şahıs daha sonra koşarak eve gidip tüfeği alıp geri geldi. Şahıs tüfeği sallaya sallaya gelince biz eve kaçtık. Dışarıdan birkaç el eve ateş etti. Kardeşimi saçmalar sıyırdı. Girişte merdiven altında köpeğim vardı ona ateş ederek öldürdü.

“YARIM KALAN İŞİMİ BİTİRİRİM”

Ardından kapıya geldi, camı kırdı. Ben ailemi bir odaya topladım. İçeri giren şahıs kafamıza tüfek dayadı. 'Hepinizi öldüreceğim sizin, sizi öldürmeye geldim' dedi. Anneme tüfeği sıktı saçmalar yakın mesafeden koluna geldi. Önüne geçtim annemin, yalvardım, annesiz kalmak istemiyorum, zaten babasızım. Yalvardım yakardım. 'Benden şikayetçi olursanız, cezaevinden çıkar yarım kalan işimi bitiririm' dedi.

“EVİMİZE GİDEMİYORUZ KORKUYORUZ”

Arabasına binip gitti. Annem hala acı çekiyor. Kolunu kaybetme riski var. 8 saatlik bir ameliyat geçirdi. İki kardeşimle ifademizi verdik. Şüpheli de yakalanmış. Bu şahsın cezaevinden çıkmamasını istiyoruz. Adalete güveniyoruz. Bizim kurtulmamız çok büyük şanstı. Bu şahıs evi savaş alanına çevirdi. Evimize gidemiyoruz, korkuyoruz.”

“CANIMIZI ZOR KURTARDIK”

Daha önce komşularının annesini darbettiğini ve karakolluk olduklarını belirten Tuğba Emekli, “Sonradan aramız bozuldu. Annemle komşu kadının arasındaki tartışmalar bu noktaya geldi. Keçilerin birbirine karışmasından dolayı bile tartışmalar çıktı. Bunun gibi olaylarla büyüdü ve düşmanlığa kadar geldi. Biz canımızı zor kurtardık. Adalet istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ÖLMEK İSTEMİYORUM, ADALET İSTİYORUM”

Asiye Emekli, yoğun bakımdan servise alındı.

Yaşadıklarını anlatan Emekli, “Sabahleyin kalktım, kapının önüne gelmiş bana, ‘Seni öldüreceğim, seni burada yaşatmayacağım, cezaevine girip çıksam da seni öldüreceğim’ dedi. 4 çocuğum var ben ölürsem tamamen yetim kalacaklar. Bu şahsı salmasınlar. Benim hayatımı mahvetti. Pompalı tüfekle evime salona kadar girdi. Evimi paramparça etti, köpeğimi öldürdü. Kolum düştü yere. Ben ölmek istemiyorum, adalet istiyorum. Çocuklarım var çünkü. Evimim her yerini delik deşik etti. Oğlumu da yaraladı. Hepinizi burada öldüreceğim dedi, çocuklarım saklandı.” sözlerini kaydetti.