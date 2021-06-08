Aracını çalışır vaziyette bırakıp kaybolmuştu! Market işletmecisinden 3 gündür haber alınamıyor

Antalya'da cumartesi günü akşam saatlerinde aracını çalışır vaziyette bırakarak ortadan kaybolan market işletmecisi Onur Uygun'dan 3 gündür haber alınamadığı öğrenilirken; Uygun'un aracını bırakıp yürüyerek uzaklaştığı görüntüler ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Uygun teyzesi ise "Kaçırıldığından şüpheleniyoruz. Cüzdanı koltukta bulundu, asla normalde yanından ayırmazdı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE 08.06.2021, 10:56 08.06.2021, 12:21
Aracını çalışır vaziyette bırakıp kaybolmuştu! Market işletmecisinden 3 gündür haber alınamıyor

Aksu ilçesinde cumartesi günü akşam saatlerinde, Mersin-Antalya karayolunda çalışır durumdaki otomobilin dörtlülerinin yanık şekilde uzun süredir park halinde olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi. Plakayı sisteme giren ekipler, aynı gün içerisinde aracın sürücüsü market işletmecisi Onur Uygun (37) adına kayıp ihbarı olduğunu gördü.

AİLESİNE HABER VERİLDİ

Bunun üzerine Uygun'un ailesine haber verildi. Yakınları, Aksu ilçesi Mersin- Antalya Karayolu kenarına geldiklerinde otomobilin Onur Uygun'a ait olduğunu belirledi. Polis ekipleri, otomobil ve çevrede yaptıkları araştırmalarda, Uygun'un yol kenarında yer alan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait ağaçlık alanda gözden kaybolduğunu tespit etti.

SON ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Onur Uygun'un otomobili yol kenarına çalışır şekilde ve dörtlüleri yanık şekilde bıraktığı, araçtan indikten sonra ağaçlık alana doğru gittiği güvenlik kamerasına yansıdı. AFAD'ın ilk gün katıldığı arama çalışmalarına, bugün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de dahil oldu. Kadavra köpeğinin de yer aldığı arama çalışmalarında Uygun'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

CÜZDANI KOLTUKTA BULUNDU

Yeğeni Onur Uygun'un cumartesi günü saat 16.00 sıralarından itibaren kayıp olduğunu ifade eden teyze Sibel Erdoğu, "Yeğenime ulaşamayınca bizde panik olduk. Bu sebeple polisi aradım. Bunun üzerine aynı gün Aksu ilçesinde aracının burada olduğunu söylediler. Buraya geldiğimizde aracı çalışır vaziyette, dörtlüleri yanık şekilde yolun kenarında duruyordu. Sağ yan koltukta da cüzdanı duruyordu. Yeğenim normalde kesinlikle cüzdanını cebinden çıkarmazdı. Sonrasında zaten ekipler geldi ve gece saatlerinde çalışmalar başladı. Alan çok büyük olduğu için bir sonuca ulaşamadılar" dedi.

KADAVRA KÖPEĞİ BİR SONUCA ULAŞAMADI

Alanın çok büyük olduğunu ve gelen ekiplerin yetersiz kaldığından dert yanan teyze Erdoğu, "Burada detaylı bir arama çalışması gerçekleşmedi. Neredeyse 60 saat oldu. Ben buraya gerekli desteğin gönderilmesini istiyorum. Gelen arama köpeği kadavra köpeği olduğu için, koku alamadığı için sadece ölüyü arıyor. Kıyafetleri de getirildi ama hiç bir şekilde köpek onları koklayıp da henüz bulamadı. Alan çok büyük olduğu için bu arama çalışmalarıyla sonuçlanacak gibi durmuyor" diye konuştu.

"KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Endişe ettiklerini söyleyen Sibel Erdoğu, yeğeni Onur Uygun'un kaçırılmış olabileceği üzerinde durduklarını kaydetti. Erdoğu, "Yeğenim arabayı bıraktıktan sonra ceplerine dokunuyor. Aşağıya doğru inerken buraları tanımadığı çok belli oluyor. Buraya geldiğinde de birini görmüş gibi duruyor. Sanki onu biri buraya çağırmış gibi gözüküyor. Sonra da kamera kayıtları orada bitiyor. Yeğenimin bulunmasını istiyorum. Kaçırılmışsa da iyi niyetinin kurbanı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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