Araçtan gelen patlama sesleri panik yarattı
Düziçi ilçesinde park halinde bulunan otomobil bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. Bir süre sonra patlama seslerinin duyulduğu araç küle döndü.
TÜRKİYE 13.06.2022, 10:09
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi, Şehit Astsubay Burak Demirci Bulvarı üzerine park edilmiş 76 DD 591 plakalı otomobil alevlere teslim oldu.
Alevlerin yükseldiği otomobil kısa süre içinde de alev topuna dönüştü.
Araçtan patlama sesleri yükseldi
Bir süre sonra ise otomobilden gelen patlama sesleri, bölgede panik oluşturdu.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobil, 15 dakikada küle döndü
Yaklaşık 15 dakika içerisinde demir yığınına dönen otomobil kullanılmaz hale gelirken, alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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