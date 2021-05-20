Aşık olduğu öğretmen teklifi kabul etmeyince kurşun yağdırdı!
İlişki teklifini kabul etmeyen 26 yaşındaki Arife öğretmene 3 el ateş etti, ardından kendini de vurdu. Ağır yaralanan öğretmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, saldırgan hastaneye kaldırıldı. Öğretmenin yakınları cenazede sinir krizi geçirdi.
Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, özel bir eğitim kurumunda rehberlik öğretmeni olarak çalışan Arife Nur Sarıoğlu (26), evinden çıkıp okula gittiği sırada arkadaşlık teklifini kabul etmediği Tolga T. ile karşılaştı.
3 EL ATEŞ ETTİ
İkili arasında kısa süre sonra çıkan tartışmanın ardından Tolga T., üzerinde bulunan tabanca ile genç öğretmene 3 el ateş ederek ağır yaraladı. Daha sonra kendisine de bir el ateş eden Tolga T. de ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Talihsiz öğretmen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan Tolga T. de ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Arife Nur Sarıoğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen genç öğretmenin ailesi de siniz krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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