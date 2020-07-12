Askeri disiplin cezalarında değişikliğe gidiliyor!
AK Parti’nin meclise sunduğu Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili dikkat çeken kanun teklifinin genel kurulda görüşmelerine başlandı teklife göre TSK’nın hem disiplin uygulamasında hem değişiklik yapılacak hem de hareket etkinliği arttırılacak.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplin uygulaması değiştiriliyor harekât etkinliği arttırılıyor
AK partinin TSK ya yeni düzenlemeler getiren teklifi TBMM genel kurulunda görüşülmeye başladı
28 maddelik teklife göre hizmetine ihtiyaç duyulan astsubay kıdemli başçavuşların sicil tam notunun yüzde 90’ın üzerinde olması durumunda yaş haddi uzatılacak
Düzenleme kapsamında sözleşmeli erbaş ve erlere birliğin günlük program faaliyetlerinde de değişikliğe gidiliyor
Erbaş ve erlere faaliyet programlarını görevleri ve emniyeti aksatmayacak şekilde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinde ayrılmaları için izin verilmesi planlanıyor
Kışlalarda kalan er ve erbaşların ev iznine çıkabilmesinin önü açılıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları arasına yedek astsubaylıkta ilave edilecek
Astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş haddi arttırılacak
bu personel hakkında rütbe yaş haddi teğmen ve üsteğmen için 49 yüz başı için 55 binbaşı için 56 yarbay için 57 albay için 60 olacak
Türk Silahlı Kuvvetlerinde farklı statülerde görev yapan personelin statüler arası geçişine ilave sınav hakkı verilecek
Disiplin ve özlük haklarında değişik öngören teklifte disiplin cezalarında caydırıcılık arttırılacak
General ve Amiraller hakkında disiplin tahkikatını milli savunma bakanlığı yapacak
Düzenlemenin en kısa sürede TBMM genel kurulunda görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor
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