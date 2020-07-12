Askeri disiplin cezalarında değişikliğe gidiliyor!

Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplin uygulaması değiştiriliyor harekât etkinliği arttırılıyor

AK partinin TSK ya yeni düzenlemeler getiren teklifi TBMM genel kurulunda görüşülmeye başladı

28 maddelik teklife göre hizmetine ihtiyaç duyulan astsubay kıdemli başçavuşların sicil tam notunun yüzde 90’ın üzerinde olması durumunda yaş haddi uzatılacak

Düzenleme kapsamında sözleşmeli erbaş ve erlere birliğin günlük program faaliyetlerinde de değişikliğe gidiliyor

Erbaş ve erlere faaliyet programlarını görevleri ve emniyeti aksatmayacak şekilde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinde ayrılmaları için izin verilmesi planlanıyor

Kışlalarda kalan er ve erbaşların ev iznine çıkabilmesinin önü açılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları arasına yedek astsubaylıkta ilave edilecek

Astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş haddi arttırılacak

bu personel hakkında rütbe yaş haddi teğmen ve üsteğmen için 49 yüz başı için 55 binbaşı için 56 yarbay için 57 albay için 60 olacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinde farklı statülerde görev yapan personelin statüler arası geçişine ilave sınav hakkı verilecek

Disiplin ve özlük haklarında değişik öngören teklifte disiplin cezalarında caydırıcılık arttırılacak

General ve Amiraller hakkında disiplin tahkikatını milli savunma bakanlığı yapacak

Düzenlemenin en kısa sürede TBMM genel kurulunda görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor