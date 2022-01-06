Avcılar'da diş kliniğinde hırsızlık

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki bir diş kliniği, 3 Ocak gecesi hırsızların hedefi oldu.

Kliniğin önüne gelen 4 kişiden 2'si gözcülük yaparken, diğer 2 kişi de buldukları bir kaldırım taşı ile iş yerinin camını kırarak içeri girdi.

NE VAR NE YOK TOPLADILAR

Güvenlik kameralarına ve alarm sisteminin devreye girmesine aldırmayan hırsızlar, girişteki bankonun arkasındaki duvarda bulunan televizyonu fişinden bile çekmeden alıp götürürken, buradaki ve müdürün odasındaki bilgisayar monitörlerini de aldı. Görüntülerde şüphelilerden birinin düşürdüğü monitörü ikinci kez gelip aldığı dikkat çekerken, hırsızlar toplam 3 dakika adlıklarıyla birlikte klinikten kaçtı.

AYNI KLİNİĞE 3 AYDA İKİNCİ SOYGUN

Hırsızların son 3 ay içerisinde iş yerlerine benzer yöntemle ikinci kez girdiğini, toplam zararlarının en az 60 bin lira olduğunu söyleyen iş yeri sorumlularından Harun Ensari, "Polise bildirip şikayetçi olduk. Motorize ekipler, Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nden polisler de geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarını da alıp gitti. Bunların bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.