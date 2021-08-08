Avcılar'daki korkutan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 katlı bina enkaza döndü
İstanbul Avcılar'da dün akşam saatlerinde 3 katlı bir ayakkabı imalathanesinde meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlamada 4 kişi yaralanmıştı. Mahallelinin korku dolu anlar yaşadığı patlamanın sebep olduğu korkunç görüntü gün ağarınca ortaya çıktı.
Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde depo ve üst katında ayakkabı mağazası bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki patlama, büyük paniğe neden oldu. Doğalgaz kaynaklı olduğu bertilen patlamanın ardından başlayan yangın itfaiye ekiplerinin çabası ile bitişikteki iki binaya sıçramadan söndürülürken, ön cephesi tahrip olan binadan savrulan parçalarla yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde depo ve üst katında ayakkabı mağazası bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki patlama, büyük paniğe neden oldu. Doğalgaz kaynaklı olduğu bertilen patlamanın ardından başlayan yangın itfaiye ekiplerinin çabası ile bitişikteki iki binaya sıçramadan söndürülürken, ön cephesi tahrip olan binadan savrulan parçalarla yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
BİNANIN ÇEVRESİNE POLİS BARİYERLERİ KONULDU
Gece geç saatlerde bomba uzmanları ve K9 köpekleri ile yapılan arama sırasında sokak iki taraftan kapatıldı. Aramalar uzun sürdü. Bu sabah gün ağarınca polis bariyerleri, binanın çevresine getirilerek sokaktan kısıtlıda olsa yaya geçidine izin verildi.
PATLAMANIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Gün ağarması ile birlikte binanın ön cephesinin tümüyle tahrip olduğu, birinci kat zemininin bodrumdan kaynaklandığı sanılan patlamanın şiddetiyle yukarı doğru yarıldığı görüldü. Binadan ve önündeki duvardan kopan beton bloğun da çok kalın olduğu görüldü.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Altay
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altınordu
|0
|0
|3. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Balıkesirspor
|0
|0
|7. Bandırmaspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Denizlispor
|0
|0
|11. Eyüpspor
|0
|0
|12. Gençlerbirliği
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Menemenspor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brentford
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Norwich City
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Deportivo Alaves
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Celta de Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0