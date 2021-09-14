Avcılar’da metrobüse binerken ‘beni ittin’ tartışması

Sabah saatlerinde metrobüse binerken “beni ittin” tartışması, kavgaya neden oldu. Yaşanan kavgada tarafların birbirini kovalama anları, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

TÜRKİYE 14.09.2021, 11:09
Avcılar’da metrobüse binerken ‘beni ittin’ tartışması

İstanbul’un Avcılar ilçesindeki durakta, metrobüse binmeye çalışan iki kişi arasında ‘beni ittin’ tartışması yaşandı.

Sabah saatlerinde yaşanan tartışma, taraflar arasında kavgaya dönüştü.

KOVALAMACA ANI KAMERADA

İki yolcu arasında yaşanan kovalamaca anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde diğer yolcuların bağrışma sesleri de duyuldu.

#Sabah #Avcılar #İstanbul #AksuTV #AksuTVHaber
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