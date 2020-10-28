Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra Mevlit Kandili
Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen 'Mevlit Kandili', 86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk defa kutlandı.
TÜRKİYE 28.10.2020, 22:51
Ayasofya Camii'nde 86 yıl aradan sonra ilk kez 'Mevlit Kandili' eda edildi...
Mevlit Kandili dolayısıyla Ayasofya Camii'nde düzenlenen programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve vatandaşlar katıldı.
AYASOFYA CAMİİ'NDE 86 YIL SONRA İLK MEVLİT KANDİLİ...
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif okunması ve duaların edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.
Programda, vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.
KUR'AN-I KERİM VE MEVLİT OKUNARAK DUALAR EDİLDİ
Mevlit Kandili dolayısıyla Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan'ın da aralarında bulunduğu camilerde program düzenlendi.
Camilerde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dua edildi.
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