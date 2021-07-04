Aydın'da orman yangını
Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Konuklu Mahallesi civarında zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere karadan müdahaleye başlayan ekiplere, havadan iki helikopterle destek sağlanıyor.
Ekipler, mahalle sakinlerinin de desteğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
"Bütün emeklerim gitti"
Zeytin ağaçları yanan vatandaşlardan Vedat Çakır, "Bütün emeklerim gitti. Kahroldum. Çok şeyler yandı. Mahvoldum" diyerek gözyaşı döktü.
Öte yandan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Orman İşletme Müdürlüğünden iki, itfaiyeden bir personele olay yerinde müdahale etti.
|İmsak
|03:23
|Güneş
|05:09
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:34
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30