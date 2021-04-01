Bahar geliyor! Sıcaklıklar 25 dereceye kadar çıkacak

Sıcaklıklar yurt genelinde 25 dereceye kadar çıkacak. Uzun süreli ve besleyici yağışlar ise önümüzdeki dönemde beklenmiyor.

TÜRKİYE 01.04.2021, 20:30
Bahar geliyor! Sıcaklıklar 25 dereceye kadar çıkacak

Türkiye yavaş yavaş yaz aylarına hazırlanıyor.

Sıcakların mevsim normalinin oldukça altında seyrettiği karlı, yağmurlu mart ayının ardından baharın tam anlamıyla hissedileceği nisan geldi. 

Nisanın ilk haftasında sıcaklıklar artması bekleniyor. Yeni bir yağışlı hava dalgası ise yok. Buharlaşma oranını artıracak bu durum, barajlarındaki doluluk yüzde 10 seviyelerinde olan Ankara'yı susuzluk açısından tedirgin ediyor.

Beklenen sıcaklıkları ve Ankara'ya etkisini NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yanıtladı. Çalışkan, hafta sonu sıcaklıklarda artış beklediklerini, bu artışlarla beraber de yurdun batısındaki sıcaklıkların bahar değerlerine ulaşacağını tahmin ettiklerini açıkladı. 

ANKARA'DA KURAKLIK

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara'nın 140 günlük suyu kaldığını açıklamıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Başkent'teki barajların geçen yılın aynı döneminde yüzde 23 doluluğa sahip olduğunu söylemiş ve "Şu anda kentin 4,5 aylık suyu var. Önemli bir problem yok'' ifadelerini kullanmıştı.

BARAJ BESLEYİCİ YAĞIŞ DÖNEMİ GEÇTİ

Dilek Çalışkan, artması beklenen sıcaklıkları Ankara özelinde de değerlendirdi. Kuvvetli esen lodosla birlikte artan sıcaklıkların buharlaştırmayı artıracağını belirten Çalışkan'a göre; başta Ankara olmaz üzere artık barajlar için besleyici yağışların mevsimi geçti.

Sıcaklıkların hafta sonu özellikle yurdun batı kesiminde 20, hafta başındaysa 25 derecelere kadar çıkacağını söyleyen Çalışkan, ''Ülke genelinde kuvvetli lodos esecek. Bu lodos hissedilen sıcaklıkları artıracak'' dedi.

YURDUN DÖRT BİR YANI ISINIYOR

Çalışkan, ülke genelinde beklenen sıcaklık tahminlerini şu şekilde paylaştı:  

Marmara Bölgesi'nde rüzgar lodos yönlü esecek. Bölgedeki sıcaklığın 15-16 dereceye yükselmesi beklenirken hafta sonu İstanbul, 20 dereceleri görecek. Bölgede cuma günü hava güneşli ancak hafta sonu bahar yağmurları görülebilir. 

Ege'de beklenen lodosun kuvvetinin hafif olması bekleniyor. Hafta sonu yağış olsa da sıcaklık özellikle sahillerde 20 dereceyi geçecek. 

İç Anadolu Bölgesi'nde de artan sıcaklıklarla beraber değerler 17-18'lere yükselecek. Akdeniz'de de zaman zaman yağış bekleniyor. Sıcaklıkların hafta sonuyla birlikte bahar değerlerine yükseleceği tahmin ediliyor.  

Karadeniz'de cuma günü Ordu, Giresun, Rize kesiminde yağış etkili olacak ancak bölgenin batısındaki yağışlar zayıf seyredecek. Sıcaklıklar diğer bölgelere kıyasla düşük ancak bahar sıcaklıkları pazar gününden itibaren Karadeniz'de etkili olacak.

''BARAJLARDAKİ BUHARLAŞMA ARTACAK''

Çalışkan, ''Ülke genelinde lodos esecek, kuvvetli lodosla birlikte sıcaklıklar artacak. Buharlaşmayı artıracak bu durumla da barajlarımızdaki istikrarlı artış dönemi kapanmış gibi duruyor'' dedi.

''KISA, ANİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR GERİ GELİYOR''

Öte yandan uzun süreli ve besleyici yağışların yerine hafif yağışların olacağını söyleyen Çalışkan, ''Sıcaklık artarken nisan yağmurlarımız olacak. Ama önümüzdeki günlerde yağışlarımız artık ani, kısa süreli ve çok şiddetli şekilde olacak. Bu yağışlar normalde baraj doluluklarımıza etki etmez. Ancak havzalara düşerse, bir miktar katkısı olur. Yani denk gelmesi lazım'' dedi.

ANKARA'YA UMUT KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI 

Ankara'da önümüzdeki dönemlerde beklenen kırkikindi ve bahar yağışlarının barajlara bir miktar etkisi olabileceğini belirten Çalışkan, tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

Çalışkan, ''İç Anadolu Bölgesi'nde Mayıs ve Haziran aylarında kırkikindi yağışları oluyor. Bu yağışların barajlar için büyük bir önemi yok, önemli olan kış yağışları. Ülke geneli olduğu gibi Ankara'da da besleyici kış yağışlarının dönemi geçti artık. Bir miktar kırkikindi ya da yaz sağanaklarının etkisi olabilir'' dedi.

#Meteoroloji #Bahar #Sıcaklıklar
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