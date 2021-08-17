Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) kapsamında, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleştiği belirtilen görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Ermenistan tarafından son dönemde Azerbaycan hudut hattında gerçekleştirilen taciz ve saldırılara yönelik de değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenilen görüşmede, Akar tarafından Türkiye'nin, haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğinin vurgulandığı belirtildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Haddad kabulü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad'ı kabul etti.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 157'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) kapsamında, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad ile görüştü.

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından iki ülke arasındaki 500 yıllık kardeşliğe vurgu yapıldığı, Türkiye'nin Libya'da yabancı güç olmadığının ifade edildiği, Türkiye'nin "Libya Libyalılarındır" anlayışı içinde haklı davalarında Libyalı kardeşlerinin yanında olmayı sürdüreceğinin belirtildiği öğrenildi.