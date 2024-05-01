Taksim Meydanı'na çıkan yollar da trafik akışına açıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M7 Yıldız-Mahmutbey metro ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hatlarında seferlerin normale döndüğü belirtildi.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonlarının işletmeye açıldığı aktarılan açıklamada, M2 hattı Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı durumda olduğu kaydedildi.

Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafik akışına açıldı

Sabah saatlerinden itibaren sadece turistlerin ve görevlilerin geçişine izin verilen İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ile çevresindeki sokak ve caddelerde saat 21.15 itibarıyla araç ve yaya trafiği normale döndü.

Bu arada bazı sokaklarda polis kontrolü devam ediyor.