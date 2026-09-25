Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve aynı zamanda COP31 Başkanı olan Murat Kurum, Birleşmiş Milletler’in (BM) 81. Genel Kurulu marjında temaslarını sürdürüyor. ABD'nin New York kentinde düzenlenen üst düzey küresel buluşmada "İklim Uygulama Köprüsü Tanıtımı" oturumuna katılan Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP31 İklim Zirvesi’ne ilişkin çok önemli mesajlar verdi.

Üç Temel İlke: Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon

New York'taki oturumda uluslararası kamuoyuna seslenen Bakan Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek olan COP31 sürecinin yol haritasını net ifadelerle ortaya koydu. Sürecin tamamen küresel iş birliğine dayandığını ifade eden Kurum; zirvenin "Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon" olarak belirlenen üç temel ilke üzerine inşa edildiğini vurguladı.

Türkiye'nin iklim krizine karşı yapıcı ve birleştirici bir rol üstlendiğini belirten Kurum, uluslararası toplumun ortak hareket etme sorumluluğuna dikkat çekti.

"Antalya Sadece Bir Başlangıç Değil, Dönüm Noktası Olacak"

Antalya’daki zirvenin sıradan bir buluşma olmayacağının altını çizen COP31 Başkanı Murat Kurum, hedeflerinin sadece temenniler sunmak değil, icraata geçmek olduğunu kaydetti. Kurum konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya’da gerçekleştireceğimiz COP31 İklim Zirvesi’ni sadece bir sürecin başlangıcı olarak görmüyoruz. Amacımız, Antalya’yı küresel iklim eylemlerinde vaatlerin ötesine geçildiği ve somut sonuçların hızla alındığı tarihi bir dönüm noktasına dönüştürmektir."

Türkiye'nin Küresel İklim Diplomasisindeki Güçlü Rolü

New York'taki "İklim Uygulama Köprüsü" oturumu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki finans ve teknoloji transferi köprülerinin sağlamlaştırılması açısından kritik bir zemin sundu. Türkiye'nin COP31 başkanlığı sürecinde yürüttüğü aktif iklim diplomasisi, BM Genel Kurulu'ndaki temsilcilerden de büyük takdir topladı.

Antalya'da toplanacak olan dünya liderlerinin, iklim kriziyle mücadelede atacağı somut adımların temelleri New York'taki bu zirveyle atılmış oldu.