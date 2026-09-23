Edirne güvenlik güçleri, terör örgütlerinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış planlarına geçit vermiyor. Uzunköprü ilçesinde gerçekleştirilen dikkat çekici operasyonda, FETÖ/PDY mensubu olduğu belirlenen 4 kişi ile bu kişilerin kaçışını organize ettiği değerlendirilen araç sürücüsü kıskıvrak yakalandı.

Havsa-Uzunköprü Hattında İstihbarat Alarmı

Uzunköprü İstihbarat ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Havsa istikametinden Uzunköprü yönüne seyreden bir otomobilde FETÖ/PDY üyelerinin bulunduğu ve bu kişilerin yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalıştığı bilgisine ulaştı. Zaman kaybetmeden harekete geçen ekipler, otomobili Çöpköy Kavşağı'nda düzenledikleri operasyonla durdurdu.

Haklarında Kesinleşmiş Hapis Cezaları Var

Araç içerisinde yapılan kimlik kontrolleri ve sorgulamalarda dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Araçta bulunan şahıslardan:

İ.A. (İhraç KYK Yönetim Memuru): "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de! Türkevi Girişinde Coşkulu Karşılama İçeriği Görüntüle

M.A. (İhraç Harita Mühendisi): Aynı suçtan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

H.Ç. (İhraç Endüstri Mühendisi) ve M.Ş.A. (İhraç Üsteğmen): "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan devam eden davalarının istinaf aşamasında olduğu saptandı.

Ekipler tarafından araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Otomobili kullanan F.L.T. isimli sürücünün üst aramasında ise dijital materyallerin yanı sıra 2 bin euro ele geçirildi. Sürücü F.L.T. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.

Adliyeye Sevk Edilecekler

Operasyonun ardından gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri başlatıldı. Araç sürücüsü F.L.T.'nin Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığına; FETÖ bağlantılı şüpheliler İ.A., M.A., H.Ç. ve M.Ş.A.'nın ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.