Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki temasları kapsamında Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), MÜSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi (USCMO) iş birliğiyle Gotham Hall'da düzenlenen 'Türk ve Kardeş Toplulukları Buluşması'na katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen salonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika’da yaşayan Türk ve Müslüman toplumunun ulaştığı kurumsal kapasiteye ve yakaladığı dinamizme dikkat çekti.

"Hudutları Aşan Büyük Bir Kardeşlik Var"

Salondaki atmosferin coşkusunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pasaportların ve coğrafyaların ötesinde ortak bir vicdan kurulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Burada, Türk Teavün Cemiyeti'nden Hars Cemiyeti'ne Gülcemal Vapuru ile bu topraklara ulaşan ilk nesillerden Amerika'nın dört bir yanında kök salmış güçlü millet varlığımıza kadar uzanan köklü bir mirasın taşıyıcıları var. Hz. Peygamber’in 'Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet etmez, yalan söylemez ve onu sahipsiz bırakmaz' hadis-i şerifini unutmamalıyız. Kardeşler görüş farklılıkları sebebiyle aralarına duvar örmezler." Biz hangi görüşe sahip olursa olsun ihanet çukuruna düşmediği sürece tüm vatandaşlarımızın başarılarıyla iftihar ediyoruz. Yaşadıkları her yerde Türkiye'nin sesini, birikimini ve değerlerini en güzel şekilde temsil eden, ülkemizle Amerika arasındaki dostluğun güçlenmesi için emek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizler ortaya koyduğunuz başarılarla, kurduğunuz dostluklarla, içinde yaşadığınız topluma yaptığınız katkılarla Türkiye'nin tabii elçilerisiniz. Şüphesiz bu gönül halkası yalnızca vatandaşlarımızdan ibaret değildir. Türk vatandaşı olmadığı halde Türkiye'ye ve milletimize samimi bir muhabbet besleyen, Türk milletine yönelik ön yargılara ve haksızlıklara karşı sözünü esirgemeyen dostlarımızın varlığını da çok önemsiyoruz. Soydaşlarımızdan Amerikan Müslüman toplumuna, Türkiye ile gönül bağı kurmuş bütün dostlarımıza uzanan bu geniş dayanışma ağı bizim için çok kıymetlidir. Türkiye'nin dostluğunu çoğaltan, ülkemizin daha doğru anlaşılmasına katkı sunan ve ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda dayanışmasını gösteren bütün dostlarımıza sizlerin huzurunda en kalbi şükranlarımı sunuyorum”"

"Entegrasyona 'Evet', Asimilasyona 'Hayır' Diyoruz"

Yurt dışında yaşayan Türk toplumunun kimliğini ve ana dilini koruyarak başarıya ulaşmasının önemine değinen Erdoğan, özellikle Batı dünyasında artan yabancı düşmanlığına ve asimilasyon baskılarına sert tepki gösterdi.

Göçmenlerin kendi köklerini inkar etmeden de yaşadıkları topluma adapte olabileceklerini söyleyen Erdoğan,

“Bununla birlikte evlatlarımızın kendi dillerini ve kültürlerini öğrenmesi, ana vatanlarıyla bağlarını koruması da önemlidir. Esasında bu entegrasyonun önünde asla bir engel değildir. Günümüzde bireylerin kendilerini birden fazla ülkeye ait hissetmeleri gayet doğaldır. Burada esas itiraz edilmesi gereken bir göçmenin yaşadığı topluma entegre olabilmesi için ondan köklerini inkar etmesini beklemektir. Dahası bir göçmen grubunun içerisinde yaşadığı toplumla bütünleşebilmesi için o toplumun da göçmenleri kabul etmesi, haklarına saygı göstermesi gerekir. Amerika bu konuda istisnai bir örnek olmakla birlikte, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunlar yaşanıyor. Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona 'evet', asimilasyonun her çeşidine 'hayır' diyoruz” sözleriyle duruşunu net şekilde ortaya koydu.

"Kendinizi Asla İkinci, Üçüncü Sınıf Hissetmeyin"

Türk toplumunun siyasetten akademiye, ekonomiden sanata kadar her alanda daha etkin pozisyonlara gelmesi gerektiğini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu varlığın İslam karşıtlığı ve Türkiye'ye yönelik iftiralarla mücadelede en büyük silah olduğunu ifade etti.

"Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu da buradan geçiyor" diyen Erdoğan, Türk vatandaşlarına ve soydaşlara özgüven aşılarken başkaları bir çalışıyorsa on kat daha fazla çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

ABD Ara Seçimleri İçin Sandık Çağrısı

Konuşmasının son bölümünde ABD iç siyasetinde Türk toplumunun temsil gücüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan ABD ara seçimlerini hatırlattı. Vatandaşları demokratik haklarını aktif olarak kullanmaya davet eden Erdoğan, "ABD'de iradenizi sandığa en üst seviyede yansıtmanız çok çok önemlidir. Birlik ve beraberlik içinde buradaki başarılarınızı sürdürmenizi temenni ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.