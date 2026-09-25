Türkiye - Fransa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? İşte Muhtemel 11'ler!

A Millî Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ilk maçında dev bir rakiple karşı karşıya geliyor. Tarihinde ilk kez A Ligi’nde mücadele eden Ay-yıldızlı ekibimiz, grubun açılış müsabakasında Fransa’yı konuk edecek.

Kocaeli Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı bu dev randevu öncesinde hem teknik heyetler son hazırlıklarını tamamladı hem de futbolseverler canlı yayın bilgilerine kilitlendi.

Türkiye - Fransa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Tarih: 25 Eylül Cuma

Saat: 21.45

Stat: Kocaeli Stadyumu

Yayın Ekranı: ATV (Canlı ve Şifresiz)

Hakem: Felix Zwayer (Almanya Futbol Federasyonu)

Kritik karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'ın yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer üstlenirken, dördüncü hakemlik görevini Florian Badstübner yapacak.

Millilerde Orkun Kökçü Şoku

Karşılaşma öncesinde A Milli Takımımızda önemli bir eksik bulunuyor. Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi devam eden Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor. Yıldız futbolcu, milli takımın hafta başından bu yana gerçekleştirdiği antrenmanlarda takımla çalışamadı.

Fransa’da Zinedine Zidane Dönemi Başlıyor

2026 Dünya Kupası’nda dördüncü olan Fransa’da teknik direktör Didier Deschamps ile yollar ayrılmış ve takımın başına efsane isim Zinedine Zidane getirilmişti. Fransız teknik adam, kulübedeki ilk resmi sınavını Montella yönetimindeki Türkiye karşısında verecek.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Can Uzun, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Fransa: Mike Maignan, Jules Kounde, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Andy Diouf, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Michael Olise, Rayan Cherki, Desire Doue, Kylian Mbappe.