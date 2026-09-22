2026-2027 sezonunda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, futbol sahasındaki mücadelesini mali açıdan attığı adımlarla da sürdürüyor.

Bu kapsamda İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gülpak, kulübün mevcut mali durumu, geçmiş dönemden kalan borçlar ve yeni sezon yapılanması hakkında basın toplantısı düzenledi.

Başkan Gülpak, göreve geldiklerinde kulübün yaklaşık 150 milyon TL seviyesinde borcu bulunduğunu belirterek, piyasa borçlarının yanı sıra geçmiş dönemden kalan maç başı ödemeler ve çeşitli yükümlülüklerin de bulunduğunu ifade etti.

Kulübün önündeki mali engelleri aşmak için göreve geldikleri ilk günden itibaren çalışma yürüttüklerini belirten Gülpak, geçmiş dönemden kalan bazı borçların yapılandırıldığını söyledi.

Gülpak, daha önce gerçekleştirilen kamp nedeniyle bir tur şirketine olan borcun kapatıldığını ve bu borç nedeniyle banka hesapları üzerindeki engellerin kaldırıldığını aktardı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne olan borçla ilgili de yaklaşık 20 gün süren görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Gülpak, yasal faizlerle birlikte yaklaşık 5 buçuk milyon TL seviyesindeki borcun taksitlendirilmesi konusunda anlaşma sağlandığını ve ilk taksitin ödendiğini açıkladı.

İstiklalspor'un önemli mali yükümlülüklerinden birinin de SGK ve Maliye borçları olduğunu belirten Gülpak, yaklaşık 20 milyon TL seviyesindeki borcun bir bölümünün kanuni düzenlemeler kapsamında, kalan kısmının ise taksitlendirme yoluyla yapılandırıldığını söyledi.

Borçların 24, 36 ve 48 aya varan vadelerle yapılandırıldığını ifade eden Gülpak, bu kapsamda üçüncü taksidin de ödendiğini belirtti.

Kulübün mali sorunlarının yanı sıra yeni sezon kadro yapılanması için de çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Gülpak, teknik direktör ve ekibiyle yapılan görüşmelerin ardından yeni kadronun oluşturulduğunu söyledi.

Gülpak, geçen sezon yaklaşık 290 milyon TL seviyesinde bir kadro maliyeti oluştuğunu, bu sezon ise takımın yaklaşık 150 milyon TL'lik bir bütçeyle kurulduğunu ifade etti.

Kulübün göreve geldikleri dönemdeki mali tablosu ile mevcut durumunu da paylaşan Gülpak, yeni takımın kurulması ve yapılan ödemelerin ardından borç-alacak farkının 121 milyon 500 bin TL seviyesine geldiğini açıkladı.

Gülpak, kulübün güncel mali tablosunu şu sözlerle açıkladı: “Toplam borcumuz şu anda 183 milyon TL civarında. Toplam alacağımız da 62 milyon TL civarında. Borç-alacak farkımız ise 121 milyon 500 bin TL.” İstiklalspor'un alacakları arasında sponsorluk ve tabela anlaşmalarından doğan ödemelerin de bulunduğunu belirten Gülpak, bu kaynakların peyderpey kulübün kasasına gireceğini söyledi.

Gülpak, bir yandan sportif başarı için mücadele ederken diğer yandan geçmiş dönemden kalan mali yükümlülüklerin çözümü için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Basın toplantısı gazetecilerin kamuoyu tarafından merak edilen soruları Başkan Gülpak’a yöneltmesi ile devam etti.

Toplantı çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.