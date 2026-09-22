Kaza, gece saatlerinde Doğu Çevre Yolu, araç bayisinin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden Gaziantep yönüne seyir halinde olan A.A. yönetimindeki 46 AKJ 206 plakalı kamyonet, bir otomomobil bayisi önüne geldiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan İ.Ş.’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın üzerinde sürüklendiği iddia edilen yaya, daha sonra yolun sol şeridine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İ.Ş.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.