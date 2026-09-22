Dünya genelinde eş zamanlı olarak kutlanan ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Günler Takvimi’nde yer alan Dünya Temizlik Günü, Kahramanmaraş'ta anlamlı ve geniş katılımlı bir etkinliğe sahne oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda; Haydi Yapalım Derneği (Let’s Do It Türkiye), Gönüllü Gençlik Hareketi, Pusula Maraş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri güç birliği yaptı.

Gönüllüler Ormanlık Alanda Atık Topladı

Etkinliğin adresi olan Kapıçam Tabiat Parkı'nın ormanlık alanında bir araya gelen her yaştan gönüllü, doğaya bırakılan atıkları tek tek topladı. Doğal alanların korunmasına ve ekosistemin tahrip olmasının önlenmesine katkı sunmayı amaçlayan çalışmada katılımcılar, hem saha temizliği yaptı hem de çevre duyarlılığına dikkat çeken mesajlar verdi.

Çevre Bilinci ve Küresel Farkındalık Vurgusu

Dünya Temizlik Günü'nün sadece bir günlük temizlik faaliyetinden ibaret olmadığını belirten katılımcılar, bu anlamlı günün doğaya karşı ortak sorumluluğu hatırlatan küresel bir farkındalık hareketi olduğunun altını çizdi. Etkinlikte öne çıkan temel mesajlar şunlar oldu:

Gelecek Nesillere Sağlıklı Miras: Doğal yaşam alanlarının gelecek nesillere temiz ve sağlıklı biçimde aktarılması için bireysel duyarlılığın şart olduğu vurgulandı.

Atıkların Doğaya Zararı: Özellikle plastik, cam, metal ve benzeri ambalaj atıklarının doğada uzun yıllar çözünmeden kaldığına dikkat çekildi. HG Hospital'da Kızılay'a Destek: Gönüllü Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi İçeriği Görüntüle

Geri Dönüşüm ve Azaltım Çağrısı: Vatandaşlar doğaya atık bırakmamaya davet edilirken; atıkların kaynağında azaltılması, geri dönüşüme yönlendirilmesi ve ortak kullanım alanlarının temiz tutulması istendi.

Ortak sorumluluk bilinciyle gerçekleştirilen etkinlik, katılımcıların doğaya bıraktığı temizlik ve koruma mesajlarıyla sona erdi.