Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçuna yönelik yürütülen projeli soruşturma kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin adresleri belirlenerek 21 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, paketler halinde toplam 14 bin 336 adet sentetik ecza hapı, 8,19 gram AM maddesi, 0,37 gram metamfetamin, 13 Captagon hapı ve 16 Extasy hapı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 pompalı tüfek bulundu.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin ise farklı suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu tespit edildi.

Hakkında işlem yapılan şüphelilerle ilgili adli sürecin sürdüğü, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Jandarma ekiplerinin soruşturmayı tüm yönleriyle sürdürdüğü belirtildi.