Kahramanmaraş'ta 4 Bin 745 Çifte 835 Milyon Lira Destek
Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da gençlerin evlilik süreçlerini kolaylaştırmak ve aile kurumunu desteklemek amacıyla yürütülen Aile ve Gençlik Fonu ödemeleri kararlılıkla sürdürülüyor.
Açıklanan son verilere göre, Kahramanmaraş'ta yeni yuva kuran 4 bin 745 çifte eylül ayı itibarıyla toplam 835 milyon 100 bin lira finansman desteği sağlandı. Sağlanan bu güçlü destekle gençlerin ekonomik yükleri hafifletilirken, fondan yararlanan bu ailelerin bugüne kadar 1.615 çocuğu dünyaya geldi.
Türkiye Genelinde Rakamlar Büyüyor: 222 Bin Gence Sıfır Faizli Kredi
Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda tüm Türkiye'de etkin bir şekilde uygulanan Aile ve Gençlik Fonu'nun ülke genelindeki bilançosu da göz kamaştırıyor:
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Toplam Destek Alan Genç: 81 ilde toplam 222 bin 988 gence ulaşıldı.
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Toplam Finansman: Gençlere toplam 21 milyar 48 milyon lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağlandı.
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Eylül Ayı Ödemeleri: Yalnızca eylül ayında yeni yuva kuran 18 bin 334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldı.
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Mutlu Yuvalardan Mutlu Haberler: Fon desteklerinden yararlanan toplam 20 bin 571 çiftin ülke genelinde 20 bin 988 çocuğu dünyaya geldiği açıklandı.