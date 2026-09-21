Kahramanmaraş'ta 4 Bin 745 Çifte 835 Milyon Lira Destek

Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da gençlerin evlilik süreçlerini kolaylaştırmak ve aile kurumunu desteklemek amacıyla yürütülen Aile ve Gençlik Fonu ödemeleri kararlılıkla sürdürülüyor.

Açıklanan son verilere göre, Kahramanmaraş'ta yeni yuva kuran 4 bin 745 çifte eylül ayı itibarıyla toplam 835 milyon 100 bin lira finansman desteği sağlandı. Sağlanan bu güçlü destekle gençlerin ekonomik yükleri hafifletilirken, fondan yararlanan bu ailelerin bugüne kadar 1.615 çocuğu dünyaya geldi.

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Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda tüm Türkiye'de etkin bir şekilde uygulanan Aile ve Gençlik Fonu'nun ülke genelindeki bilançosu da göz kamaştırıyor: