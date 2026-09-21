Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan tarihinde meydana gelen korkunç silahlı saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ile birlikte 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci de yaralanmıştı.

Yaşanan bu elim olayın ardından Kahramanmaraş Valiliği tarafından okul geçici olarak kapatılmış, okulda eğitim gören öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam edebilmesi için başka bir okula nakledilmesi kararlaştırılmıştı.

Bina Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Oluyor

Okul binasının bundan sonraki akıbetiyle ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda resmi karar açıklandı. 15 derslikli modern yapıya sahip Ayser Çalık Ortaokulu binasının, bundan sonra Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Bu kararın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birimlerinde taşınma hazırlıkları hız kazandı.

Bölgeye Yeni Okul Yapılacak

Mevcut binanın idari hizmet binasına dönüştürülecek olması nedeniyle, bölgedeki öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için aynı bölgede yeni bir okul binasının yapılması planlandı. Yapılması planlanan yeni okula "Ayser Çalık" isminin verilip verilmeyeceği ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.