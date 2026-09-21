Maarif Orkestrası ve Koro Topluluğu'ndan Unutulmaz Kapanış Konseri

Festivalin son gününde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Orkestrası ve Koro Topluluğu konseri izleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Geniş Kadro: Münevver Çanlıca'nın şefliğinde bir araya gelen 36 öğretmen ve 30 öğrenciden oluşan 66 kişilik dev topluluk sahnede yer aldı.

Zengin Repertuar: Konserde "Harmandalı"ndan "Ah Yalan Dünya"ya kadar Türk halk müziğinin ve kültürünün birbirinden değerli 13 eseri başarıyla seslendirildi.

Kültürel Aktarım: Etkinlik, öğretmen ve öğrencilerin sanatsal faaliyetlere aktif katılımını desteklerken Türkiye'nin köklü müzik mirasını coşkuyla aktardı.

Geleneksel Zanaat Canlandı: Bakır İşlemeciliği Atölyesi

Kahramanmaraş Kalesi'nde sanatçı Murat Emer eşliğinde gerçekleştirilen “Bakır İşlemeciliği Atölyesi”, katılımcılara Anadolu'nun bin yıllık maden işleme sanatını yakından tanıma fırsatı sundu.

Geleneksel dövme, şekillendirme, tavlama ve bezeme tekniklerinin ele alındığı atölyede; tas, tepsi, ibrik, maşrapa ve kazan gibi eşyaların yapım aşamaları aktarıldı.

Bitkisel ve geometrik motiflerin incelikleri paylaşılırken, Osmanlı döneminden bu yana usta-çırak ilişkisiyle aktarılan bakırcılık zanaatinin önemi vurgulandı.

Karma Sergiler Sanatseverlerin Beğenisine Sunuldu

Festival boyunca kentin farklı noktalarında kurulan sanat köprüleri kapanış gününde de ziyaretçilerini ağırladı:

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası: Doç. Dr. Mehmet Ali Büyükparmaksız'ın küratörlüğünde düzenlenen Kahramanmaraş Kültür Yolu Karma Sergisi, tekstil, moda tasarımı, endüstriyel tasarım ve resim bölümleri öğretim elemanlarının özgün eserlerini aynı platformda buluşturdu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi: Doç. Dr. Mustafa Oğuz Gök küratörlüğündeki sergide ise kumaş, iplik, doku, renk ve kompozisyon unsurlarının öne çıktığı estetik çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sırada Ankara Kültür Yolu Festivali Var

12 Eylül'de başlayan; konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere ve gastronomi etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede yüzbinleri buluşturan Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali 20 Eylül itibarıyla başarıyla sona erdi.