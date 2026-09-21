Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) iş birliğinde hayata geçirilen farkındalık etkinliği, toplumun her kesiminden büyük takdir topladı. 50’nin üzerinde vatandaşın katılımıyla Aktif Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen program, yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklerken sağlık bilincini de artırmayı hedefledi.

Seminerde konuşan KSÜ Tıp Fakültesi Geriatri Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Neziha Erken, Alzheimer hastalığının belirtileri, risk faktörleri ve bu süreçte hasta yakınlarının izlemesi gereken yolları kapsamlı bir şekilde aktardı.

Erken Tanı ve Sağlıklı Yaş Alma Vurgusu

Hastalığın seyrinde erken teşhisin kritik rol oynadığını belirten Doç. Dr. Neziha Erken, şu değerlendirmelerde bulundu:

Erken Tanının Gücü: Hastalığın erken dönemde fark edilmesi, hem hasta hem de yakınları açısından sürecin çok daha sağlıklı yönetilmesine imkân tanıyor.

Aktif Yaşam: Sağlıklı yaş alma sürecinde zihinsel, fiziksel ve sosyal açıdan aktif kalmanın Alzheimer riskini azalttığına dikkat çekildi.

Bakım ve İletişim: Günlük yaşamda doğru iletişim yöntemleri ve ailelerin bakım sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar katılımcılarla paylaşıldı.

Program sonunda katılımcılara Alzheimer hastalığına karşı koruyucu ve besin değeri yüksek sağlıklı ikramlarda bulunuldu.

Vatandaşlardan Büyükşehir Belediyesi'ne Teşekkür

Merkezde sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren katılımcılar, düzenlenen etkinlik için duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

İsa Bilgiç: "Burada Alzheimer hastalığına yönelik çok değerli bilgilendirmeler aldık. Hocamız bizleri aydınlattı, çok güzel bir program oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e teşekkür ederiz."

Ali Tatlı: "Bugün Alzheimer’a karşı bilinçlenmek için seminere katıldım. Program gerçekten çok verimli geçti. Büyükşehir Belediyemiz yaşlı vatandaşları hiçbir zaman unutmuyor, başkanımıza teşekkür ederim."

Büyükşehir Belediyesinin yaşlı dostu projeleri ve sosyal sorumluluk faaliyetleri önümüzdeki dönemde de aralıksız devam edecek.