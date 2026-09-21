Restorasyon çalışmaları tamamlanarak yepyeni ve güvenli bir görünüme kavuşan Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, bu kez sanat ve nostalji dolu bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllarda şehir halkının en büyük sosyal aktivitelerinden biri olan Kale Sineması, Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonuyla küllerinden doğdu.

Açık havada, kalenin o eşsiz tarihi silüeti eşliğinde düzenlenen organizasyon, Kahramanmaraşlıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şehrin manzarasına karşı kurulan dev perde, izleyicilere eşsiz bir görsel şölen sundu.

Yeşilçam'ın Unutulmazı ile Kahkaha Tufanı

Etkinliğin açılış filmi olarak seçilen klasik yapım, izleyenleri adeta zamanda bir yolculuğa çıkardı. Açık hava perdesine yansıyan bu unutulmaz eserle birlikte, kaleden yükselen kahkaha sesleri tüm şehre yayıldı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı: Aile olmanın, kırgınlıkları aşmanın ve dayanışmanın önemini vurgulayan film, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Tarihi Atmosfer: Restorasyon sonrası kalenin büyüleyici ambiyansı ve aydınlatmaları, sinema keyfini ikiye katladı.

Kuşaklararası Buluşma: 7'den 70'e yüzlerce Kahramanmaraşlı, aynı duygular etrafında kenetlendi.

Büyükşehir Belediyesi'nin bu vizyoner projesi, sadece geçmişi yâd etmekle kalmıyor, aynı zamanda açık hava sineması kültürünü yeni nesillerle de buluşturuyor.