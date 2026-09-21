Türkiye Genelinde Sıcaklıklar Düşüyor

Hafta başında mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar, kuzey kesimlerden başlayarak ülke genelinde düşüşe geçiyor. Hafta ortasından itibaren ise soğuk ve serin hava iç ile batı bölgelerde de etkisini artıracak. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra yurdun genelinde hissedilen bu değişim, dikkatleri yerel tahminlere çevirdi.

Özellikle yurdun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışlı hava hakimiyetini koruyor.

Kahramanmaraş'ta Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?

Türkiye genelindeki bu serinleme dalgası Kahramanmaraş'ta da etkisini göstermeye hazırlanıyor. Şehir genelinde haftanın ilk günlerinde sıcaklıklar yüksek seyretse de, hafta ortasından itibaren hafif bir düşüş yaşanması bekleniyor.

Kahramanmaraş için Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki 5 günlük sıcaklık ve nem dengesi şu şekilde şekilleniyor:

21 Eylül Pazartesi: En düşük 20°C, en yüksek 33°C. Nem oranı yüzde 28 ila 86 arasında değişiyor. Rüzgar saatte 10-11 km hızla esiyor.

22 Eylül Salı: En düşük 20°C, en yüksek 33°C. Güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürürken nem oranı yüzde 27-86 seviyelerinde.

23 Eylül Çarşamba: En düşük 19°C, en yüksek 30°C. Çarşamba günüyle birlikte sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanıyor.

24 Eylül Perşembe: En düşük 19°C, en yüksek 30°C. Serin hava Maraş genelinde etkisini hissettirmeye devam ediyor.

25 Eylül Cuma: En düşük 18°C, en yüksek 31°C. Haftanın son iş gününde gece sıcaklıkları 18 dereceye kadar geriliyor.

Gece ve Gündüz Sıcaklık Farkına Dikkat!

Kahramanmaraş'ta gündüz saatlerinde yazdan kalma sıcaklıklar yaşanmaya devam etse de, gece saatlerinde termometrelerin 18-20 derece bandına kadar düşmesi dikkat çekiyor. Uzmanlar, özellikle gece dışarı çıkacak vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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