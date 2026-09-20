Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Bertiz Boyalı Güreş Festivali, bu yıl 30. kez gerçekleştirildi. Güreş severleri bir araya getiren festivalde pehlivanlar, er meydanında kıyasıya mücadele etti.

Kahramanmaraş’ın önemli kültür bölgelerinden Bertiz’de düzenlenen organizasyonda, ata sporu güreşin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlandı.

Programda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, güreşin kentin köklü gelenekleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Başkan Görgel, ata sporu güreşin geçmişten günümüze aktarılan önemli bir kültürel değer olduğunu vurgularken, bu tür organizasyonların geleneklerin gelecek nesillere taşınması açısından önemine dikkat çekti.