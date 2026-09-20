Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ile Reva Beray Özarslan’ın kızı Şevval Aslı Özarslan, Kahramanmaraşlı iş insanı Fevzi Bayazıt ile Suzan Bayazıt’ın oğlu Mustafa Bayazıt ile hayatını birleştirdi.

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen düğün töreninde genç çifti aileleri, yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. Bayazıt ve Özarslan aileleri, gece boyunca davetlileri karşılayarak yakından ilgilendi.

Davetlilerin salondaki yerlerini almasının ardından gerçekleştirilen törende, genç çiftin nikâhını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel kıydı.

Törene Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ile Sinop’tan mülki, yerel ve akademik teşkilatların temsilcileri katıldı.

Mustafa ve Şevval Aslı Bayazıt, düğün gecesinde aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutluluklarını paylaşırken, davetliler de genç çiftin sevincine ortak oldu.

Bayazıt ve Özarslan ailelerinin heyecan ve mutluluğunun yansıdığı gecede, yakın dostlar, akrabalar ve çalışma arkadaşları genç çifti yalnız bırakmadı.

Bizler de Aksu TV ailesi olarak Mustafa ve Şevval Aslı Bayazıt çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.