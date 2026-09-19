Yaşar’ın bulunması için Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları kapsamında elde edilen bilgi ve izler doğrultusunda alan taraması genişletildi. Çalışmalar, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde sürdürüldü.

İki ilin emniyet birimlerinin ortak yürüttüğü saha ve analiz çalışmaları sonucunda, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Geben bölgesi kırsalında yoğunlaşan ekipler, öğle saatlerinde Ayşegül Yaşar’ın cansız bedenine ulaştı.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de çok yönlü soruşturma yürüttüğü öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Yaşar’ın naaşı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.