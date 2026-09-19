19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kahramanmaraş’ta vatan uğruna canını ortaya koyan kahramanlar için anlamlı bir program gerçekleştirildi. Kent genelindeki etkinlikler kapsamında, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamlıca Restoran’da gaziler ve şehit yakınları onuruna özel bir kahvaltı programı düzenlendi.

Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, gazilerin vatan savunmasındaki eşsiz rolleri ve fedakârlıkları bir kez daha vurgulandı.

Programda konuşan Türkiye Harp Malulü Şehit, Gazi, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, gaziliğin yalnızca bir unvan değil, vatan sevgisinin ve fedakârlığın en anlamlı nişanelerinden biri olduğunu ifade etti.

Küpeli, başta şehitler olmak üzere vatan uğruna mücadele eden ve bu uğurda gazilik mertebesine ulaşan tüm kahramanlara minnet ve şükranlarını sundu.

Gazilerin, milletin bağımsızlığı ve vatanın bölünmez bütünlüğü için ortaya koyduğu fedakârlığın hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gazilerin ülkenin en değerli kahramanları arasında yer aldığını ifade etti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise gazilerin vatan ve millet uğruna gösterdiği fedakârlığın gelecek nesillere aktarılması gereken büyük bir emanet olduğunu vurguladı.

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle düzenlenen buluşma, birlik, beraberlik ve vefa mesajlarının ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.