Edinilen bilgilere göre, 26 Ağustos 2026 tarihinde Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde A.Y. hakkında yapılan kayıp şahıs müracaatının ardından Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan şüpheli olarak aranan T.K.’nin Kahramanmaraş’ta bulunduğunun belirlenmesi üzerine, Kahramanmaraş ve Osmaniye Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin 19 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda T.K., Bahçelievler Mahallesi’ndeki ikametinde yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise bir adet cep telefonu ile telefona takılı SIM kart muhafaza altına alındı.

İddiaya göre şüpheli T.K., emniyette verdiği ifadede Ayşegül Yaşar’ı Osmaniye-Düziçi ilçe çıkışında aracının içerisinde boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi Andırın ilçesi Geben mevkisinde bir bölgeye gömdüğünü söyledi. Şüpheli ayrıca Ayşegül Yaşar’dan aldığı altınları ikametinde sakladığını beyan etti.

Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda Ayşegül Yaşar’ın cansız bedeni, Andırın ilçesi Geben mevkisinde, BOTAŞ boru hattı yakınlarında ve elleri bağlı halde bulundu.

Ayşegül Yaşar’ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla gerekli adli işlemlerin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.