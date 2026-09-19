Kahramanmaraş’ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programlar, anlamlı kurum ve dernek ziyaretleriyle devam etti. Kent protokolü, vatan savunmasında kahramanlık gösteren isimlerin oluşturduğu çatı kuruluşları yerinde ziyaret ederek vefa örneği sergiledi.

Ziyaret zincirinin ilk duraklarından biri olan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği'nde, Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, dernek yöneticileri ile şehit ve gazi aileleri protokol üyeleri tarafından ağırlandı. Samimi bir havada geçen buluşmada gazilerin talepleri ve beklentileri dinlendi.

Ziyaretlerin devamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ne geçildi. Burada da gazilerle yakından ilgilenen protokol heyeti, günün anlam ve önemine ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı. Vatanın bağımsızlığı uğruna fedakârlıktan kaçınmayan kahramanların her zaman baş tacı olduğu vurgulandı.

Programın ilerleyen bölümlerinde, aziz şehitler ile ebediyete intikal eden gazilerin ruhuna ithafen dualar okundu. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve birlik mesajlarıyla sona erdi.