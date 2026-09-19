Düzenlenen Törende Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Garnizon Komutanlığı çelengi Tuğgeneral Orhan Demirel, Türkiye Harp Malulü Şehit, Gazi, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek Sırasıyla Atatürk Anıtı'na Çelenk Sundu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın Okunmasının Ardından Gaziler adına Konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek yaptı.

Törenin ardından Vali Mükerrem Ünlüer ve beraberindekiler şehitliği ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfil bırakıp dualar etti.

Törene Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. İrfan Karatutlu, Onikişubat ve Dulkadiroğlu Kaymakamları, Ak Parti İl Başkanı M. Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, kurum amirleri ve ilgililer katılım sağladı.