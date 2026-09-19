Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde her yaştan sanatseveri bir araya getiren Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı konserlerle devam ediyor. Festivalin yedinci konser akşamında müzikseverler, Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Ebru Yaşar’ın konseriyle büyük bir coşku yaşadı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi ana sahnesinde hayranlarıyla buluşan başarılı sanatçı, hafızalardan silinmeyen şarkılarını seslendirdi.

Dillerden Düşmeyen Şarkılara Hep Bir Ağızdan Eşlik Edildi

Repertuvarında yer alan divalaşmış eserlerin yanı sıra sevilen hit parçalarına da yer veren Ebru Yaşar, Kahramanmaraşlılara müzik ziyafeti çekti. Konser boyunca en popüler şarkılarını seslendiren sanatçıya, alanı dolduran binlerce vatandaş hep bir ağızdan eşlik etti. Duygusal parçalarla hüzünlenen müzikseverler, hareketli şarkılarla da coşkulu anlar yaşadı.

Festival Etkinlikleri ve Konserler Sürüyor

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali’nin ana sahnesi, festival boyunca farklı müzik türlerinden ve ülkemizin önde gelen isimlerinden sanatçıları ağırlamaya devam edecek.