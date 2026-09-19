Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, söyleşi, çalıştay, atölye ve çocuk etkinlikleriyle yedinci gününü geride bıraktı.

Kahramanmaraş'ın köklü bakırcılık zanaati çalıştayda; kentin edebiyat ve tarih hafızası ise Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç'ın yaşamı ve eserleri üzerinden söyleşide ele alındı.

Ahşap oyma, çarpana ve Maraş işi atölyeleri geleneksel el sanatlarını katılımcılarla buluştururken, minikler de Çocuk Köyü etkinlikleriyle festival eğlencesine ortak oldu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kübra Arıkan'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Güncel Kullanıcı ve Kullanım Eğilimleri Kapsamında Bakırcılık Zanaati, Ürünlerinin Araştırılması ve Örnek Çalışma ile Değerlendirilmesi” çalıştayında, Kahramanmaraş'ın köklü bakırcılık geleneğinin günümüz kullanıcılarının beklentileri doğrultusunda nasıl geliştirilebileceği ele alındı.

İki aşamalı çalıştayın ilk bölümünde katılımcıların geleneksel bakır ürünlere ilişkin bilgi, ilgi ve kullanım alışkanlıkları değerlendirilirken, ikinci bölümde geleneksel formları günümüz ihtiyaçlarıyla buluşturan yeni ürün fikirleri üzerinde çalışıldı.

Katılımcılar hazırladıkları eskizlerle bakır ürünlere yönelik tasarımlarını ortaya koyarak form, işlev ve kullanım kolaylığı açısından geliştirdikleri fikirleri paylaştı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen “UNESCO Edebiyat Kenti Kahramanmaraş'ın Hafızasında: Bir Tarihçinin İzinde Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç” söyleşisinde tarihçi-yazar Mehmet Işık, katılımcılarla buluştu.

“Cumhuriyet Kurulurken Kütüphane Okuyan Adam” adlı eser ışığında gerçekleştirilen söyleşide Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç'ın yanı sıra Kahramanmaraş'ın edebi ve tarihi şahsiyetleri, kitap sevgisi, kitap yazma kültürü ve şehirdeki yayıncılık faaliyetleri ele alındı.

Kentin kültürel birikiminin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi üzerinde duruldu.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen Ahşap Oyma Atölyesi'nde, kentin geleneksel ve tescilli el sanatlarından Maraş oymacılığının incelikleri ve uygulama alanları katılımcılara tanıtıldı.

Aynı merkezde düzenlenen Çarpana Atölyesi'nde ise yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip çarpana dokumacılığı ele alınırken, katılımcılar kartlı dokuma tekniğiyle kitap ayracı, bileklik ve anahtarlık hazırladı.

Kahramanmaraş Kalesi'nde sanatçı Gülistan Balcı eşliğinde gerçekleştirilen Maraş İşi Atölyesi'nde, kentin köklü sim sırma işleme geleneği katılımcılarla buluştu.

Özel hazırlanan mukavvalarla kabartılan desenlerin altın veya gümüş renkli sim sırmalarla işlenmesine dayanan teknikte; gül, lale ve karanfil gibi stilize motiflerin bindallı, bohça, seccade ve yelek gibi geleneksel ürünlerdeki kullanım biçimleri ele alındı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi Çocuk Köyü, festivalin yedinci gününde şişme oyun parkları, dijital oyunlar, panayır çadırları, yaratıcı atölyeler ve geleneksel yarışmalarla çocukları ağırladı.

Kum boyama, çim adam, rüzgâr gülü, boyama ve bez çanta tasarımı gibi çalışmalarla yaratıcılıklarını ortaya koyan çocuklar; halat çekme, çuval yarışı, Limbo, Koca Ayak ve Dev Jenga gibi oyunlarla da eğlenceli vakit geçirdi.

Geleneksel Karagöz Atölyesi'nde kendi Karagöz tasvirlerini hazırlayan çocuklar gölge oyunu geleneğini yakından tanırken, VR Balon Turu ile Kapadokya'yı sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla keşfetti. Karaoke Karavan ise çocuklara mikrofon başına geçerek seçtikleri şarkıları seslendirme ve müziğin parçası olma fırsatı sundu.

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, çalıştaylardan söyleşilere, geleneksel el sanatlarından çocuk etkinliklerine uzanan kapsamlı programıyla 20 Eylül'e kadar kentin farklı noktalarında sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.