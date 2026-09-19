Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısının kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak için başlattığı projeleri aralıksız sürdürüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, alt yapı süreçleri tamamlanan önemli güzergahlardan biri olan Onikişubat Kâtip Çelebi Caddesi modern bir görünüme kavuşturuldu.

Kent merkezindeki trafik akışını rahatlatacak ve bölge sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlar kapsamında caddede ilk etap başarıyla tamamlandı.

17 Milyon TL’lik Yatırımla 6 Bin Ton Sıcak Asfalt Kullanıldı

Geçmişteki altyapı çalışmaları nedeniyle deforme olan ve sürüş konforunu olumsuz etkileyen yol, Büyükşehir Belediyesinin müdahalesiyle baştan aşağı yenilendi. Gerçekleştirilen çalışmaların teknik detayları ise şu şekilde:

Yatırım Bedeli: 17 milyon TL

Güzergah Uzunluğu: Yaklaşık 1,5 kilometre

Kullanılan Malzeme: 6 bin ton sıcak asfalt

Sıcak asfalt seriminin tamamlanmasıyla birlikte cadde, sürücüler için hem güvenli hem de konforlu bir hale getirildi.

Sırada Yürüyüş Yolları ve Çevre Düzenlemesi Var

Kâtip Çelebi Caddesi’ndeki çalışmalar yalnızca sıcak asfalt serimiyle sınırlı kalmayacak. Projenin planlanan ikinci etap uygulamaları kapsamında arterin üstyapısı tamamen modernize edilecek.

Çalışmaların devamında caddede;

Kaldırım elemanlarının imalatları,

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Kapsamlı çevre düzenlemeleri eş zamanlı olarak hayata geçirilecek.

Tüm aşamaları tamamlandığında yepyeni bir yüze kavuşacak olan Kâtip Çelebi Caddesi, Kahramanmaraşlı vatandaşların hizmetine sunularak bölgeye değer katacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda konforu artıracak benzer projelerin şehrin farklı noktalarında kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.