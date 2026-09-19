Kahramanmaraş’ta 19 Eylül Gaziler Günü, şehit aileleri, gaziler ve binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşku ve vefa buluşmasına sahne oldu. Kent genelinde düzenlenen etkinliklerle vatan savunmasında en ön safta yer alan kahramanlar onurlandırıldı.

Dernek Ziyaretleriyle Başlayan Vefa Günü

Anlamlı günün programları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği ziyaretiyle başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dernek Başkanı Mehmet Ali Küpeli ve yönetiminin yanı sıra şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen buluşmada, gazilerin talepleri dinlendi ve devletin her zaman onların yanında olduğu vurgulandı.

"Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" Görkemli Kortej Yürüyüşü

Ziyaretlerin ardından “Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Kortej Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı’ndan start alan yürüyüş, Milli İrade Meydanı’nda son buldu.

Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen gazilere Kahramanmaraşlı vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Yoğun katılımın dikkat çektiği kortejde; Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Kan, İl Jandarma Komutanı Tuggeneral Sadık Gülecen, , Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemur, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, gaziler, aileleri ile vatandaşlar da yer aldı.

Başkan Görgel: "Gazilerimiz Fedakârlığın En Güçlü Timsalidir"

Kortej yürüyüşünün ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ni de ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gazilerle yakından ilgilendi.

Aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için duaların okunduğu programda konuşan Başkan Görgel, şu ifadeleri kullandı:

“19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle kahraman gazilerimiz ve kıymetli hemşehrilerimizle birlikte düzenlediğimiz etkinliklerde bir araya gelmekten büyük onur duyduk. Gazilerimiz; vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakârlığın en güçlü timsalidir. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, milletimizin istiklali ve istikbali uğruna mücadele eden tüm gazilerimize minnet borçluyuz. Büyükşehir Belediyesi olarak, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yanında olmaya; hayatlarını kolaylaştıracak her türlü çalışmayı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü tebrik ediyor, kendilerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyor; ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

Aziz şehitler ile hayatını kaybeden gazilerin ruhlarına ithafen duaların okunduğu program, gazilerin ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.