Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen asfalt seferberliği kapsamında ekipler; gece gündüz demeden şehrin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen adreslerden biri de şehir merkezinin ulaşımında doğu ile batı aksını birbirine bağlayan Ali Sezal Bulvarı oldu.

Altyapı çalışmaları ve ağır tonajlı araçların geçişinden dolayı deforme olan yol yüzeyleri, sıcak asfalt ile tamamen yenileniyor. İslam Kerimov Bulvarı’ndan başlayan asfalt çalışmaları Ali Sezal Bulvarı’nın hem iniş hem çıkış istikametine doğru devam ediyor. Güzergâhın çıkış istikametini sıcak asfalt ile kaplayan ekipler, bulvarın iniş istikametini de asfaltlayarak çalışmalarını tamamlayacak.

Güzergâh Konforlu Bir Yapıya Kavuşuyor

Şehir genelinde sürdürülen asfalt seferberliğinin önemli etaplarından biri olan Ali Sezal Bulvarı’ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergâh sürücüler için daha güvenli, konforlu ve modern bir yol olarak Kahramanmaraşlıların hizmetine sunulacak. Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına program dâhilinde devam edecek.