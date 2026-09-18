Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Onikişubat ilçesine bağlı Mağralı Mahallesi'nin en önemli güzergâhlarından biri olan Bayazıtlı Bulvarı, baştan aşağı yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuluyor.

1 Kilometrelik Arterde Kapsamlı Altyapı ve Üstyapı Çalışması

Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Bayazıtlı Bulvarı’nda başlatılan dev dönüşüm projesi hızla ilerliyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde harekete geçen ekipler, ilk etapta bulvarın orta refüjlerinde estetik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yapılan bu düzenlemelerle birlikte hem güzergâhın görsel bütünlüğü sağlanıyor hem de sürücüler için trafik güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor.

Sıcak Asfalt Serimi ile Kesintisiz Sürüş Konforu

Bayazıtlı Bulvarı’ndaki yenileme hamlesi yalnızca refüjlerle sınırlı kalmıyor. Proje kapsamında arterde gerçekleştirilecek sıcak asfalt serimi ile birlikte yol yüzeyi tamamen yenilenecek. Deforme olan eski yüzeyin yerine atılacak modern asfalt sayesinde, bölgedeki sürücüler çok daha konforlu ve güvenli bir ulaşım deneyimi yaşayacak.

Yaya Güvenliği İçin Modern Kaldırımlar Geliyor

Sadece araç trafiği değil, yaya güvenliği de projenin odak noktasında yer alıyor. Dönüşüm çalışmaları çerçevesinde bulvar boyunca yenilenecek modern kaldırım imalatları hayata geçirilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Bayazıtlı Bulvarı; yenilenen refüjleri, konforlu sıcak asfaltı, modern kaldırım unsurları ve yepyeni alt ve üstyapısıyla estetik ve çağdaş bir çehreye kavuşmuş olacak.