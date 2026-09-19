Muhammet Murat Akkurt Gençlik Merkezi’nde düzenlenen genel kurula; AK Parti Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, spor kulüplerinin temsilcileri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda gündem maddeleri görüşüldü. Kahramanmaraş amatör sporuna hizmet eden isimlerin yer aldığı sinevizyon gösterimi de gerçekleştirildi.

Genel kurulda konuşan ASKF Başkanı Ekrem Karaoğlan’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Milletvekili İrfan Karatutlu, amatör sporun geliştirilmesi, kulüplerin desteklenmesi ve gençlerin spora kazandırılmasına yönelik mesajlar verdi.

Tek listeyle gerçekleştirilen seçim sonucunda Ekrem Karaoğlan yeniden ASKF Başkanı seçildi.

Karaoğlan başkanlığındaki yönetimde Adem Karaköse, Adnan Alagöz, Ahmet Güler, Akif Akkaya, Ali Aydın, Ali Kazancı, Aziz Cem Güner, Bayram Yapar, Emre Çiçek, Hasan Tandoğru, İsmail Avanoğlu, Mehmet Atcı, Mehmet Köse ve Orhan Külek yer aldı.