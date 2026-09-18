Kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde mevcut yolların standardı yükseltilirken, stratejik öneme sahip noktalara da yepyeni ulaşım alanları kazandırılıyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha rahat ve hızlı erişebilmesi için kritik bir bölgede çalışma başlattı.

Açılış Öncesi Kritik Güzergahta Sıcak Asfalt Mesaisi

Çalışmaların odak noktası, kentin sağlık üssü konumundaki Necip Fazıl Şehir Hastanesi ile hemen yanına inşa edilen ve resmi açılışı için gün sayan 600 yataklı Ferhuş Sağlık Kompleksi oldu. Yoğun olarak kullanılan hastane çevresindeki yollarda zamanla oluşan deformasyonlar, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ortadan kaldırıldı.

İlk etapta hastaneye ulaşım sağlayan mevcut yolları yenileyen ekipler, ardından açılış hazırlıkları süren Ferhuş Sağlık Kompleksi’nin çevresi ile otopark alanlarını sıcak asfaltla kapladı.

Sağlık Hizmetlerine Ulaşımda Konfor ve Güven Arttı

Gerçekleştirilen kapsamlı asfaltlama ve yenileme çalışmaları sayesinde bölgede önemli kazanımlar elde edildi:

Yüksek Sürüş Konforu: Deforme olan yolların sıcak asfaltla kaplanmasıyla ulaşım çok daha konforlu hale geldi. Deprem Sonrası Kahramanmaraş’ta Ticari Hayat Yeniden Canlanıyor İçeriği Görüntüle

Güvenli Geçişler: Hastane çevresindeki trafik akışı daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuştu.

Kullanışlı Otoparklar: Sağlık kompleksinin çevresi ve otopark alanları, hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak modernliğe ulaştırıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelindeki ulaşım ve altyapı hamleleri, vatandaşlardan tam not almaya devam ediyor.