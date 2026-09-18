Gazze’de zor şartlarda yaşam mücadelesi veren çocukların yaşadığı insani zorluklara dikkat çekmek ve çocuk haklarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla Kahramanmaraş’ta “Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın” temalı etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Oray Güven ve İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar’ın yanı sıra il ve ilçe protokol üyeleri ile eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığının ilgili yazısı doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler; uçurtma uçurma, çocuk hakları farkındalık çalışmaları, sanat atölyeleri, geleneksel çocuk oyunları ve çeşitli etkinliklerle buluştu.

Öğrencilerin hazırladığı umut ve barış mesajları uçurtmalarla gökyüzüne taşındı.

Etkinlikte çocukların yaşama, sağlık, güvenlik, eğitim ve oyun haklarına dikkat çekilirken; merhamet, adalet, kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi hedeflendi.

Etkinliğe Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Platformu ve BlueLand katkı sundu.