Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde Kahramanmaraş’ta düzenlenen dev organizasyon, kentin sokaklarını sanat, tarih ve teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor. Festivalin geride bırakan altıncı günü, her yaştan vatandaşa hitap eden zengin programıyla adeta bir kültür şölenine dönüştü.

"Miras" Konseriyle Anadolu’nun Zengin Sesleri Kahramanmaraş’ta Yankılandı

Festivalin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Miras” konseri oldu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu, Doç. Dr. Alper Şakalar’ın şefliğinde Anadolu’nun dört bir yanından seçkin türküleri seslendirdi.

Koro ve orkestra düzenlemeleriyle zenginleştirilen eserler, dinleyicilere duygusal anlar yaşattı. Toplumların yaşam biçimlerini ve tarihsel deneyimlerini yansıtan türküler, ortak bir kültürel hafıza etrafında katılımcıları bir araya getirdi.

Osmanlı’nın Kutsal Emanetleri Kahramanmaraş Müzesi’nde

Tarih meraklılarının akın ettiği Kahramanmaraş Müzesi, “Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri” sergisine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun kutsal mekanlarla kurduğu derin bağı gözler önüne seren sergi, ziyaretçilerden tam not aldı.

Padişahların hüsnühat eserlerinden surre keselerine, Kabe’nin iç ve dış örtülerinden usta hattatların kaleminden çıkma Kur’an-ı Kerim örneklerine kadar pek çok nadide parça sergide yer aldı. Kabe tasvirli özel eserler, ziyaretçilere adeta asırlar öncesine uzanan manevi bir yolculuk sundu.

Geleneksel Sanatlar ve Atölyeler Büyük İlgi Gördü

Kahramanmaraş’ın köklü el sanatları festivalde yeniden hayat buldu. Dulkadiroğlu Kaymakamlığı ADEM Kurs Merkezi’nde kurulan Aba Dokuma Atölyesi, kente özgü motiflerin gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile oldu. Katılımcılar geleneksel tezgahlarda dokuma yapmanın heyecanını yaşadı.

Aynı merkezdeki Mozaik Atölyesi ise Germanicia’nın büyüleyici mozaik mirasını katılımcılarla buluşturdu. Öte yandan Kahramanmaraş Kalesi’nde sanatçı Aylin Berk eşliğinde düzenlenen Okçuluk Atölyesi, İskitlerden Osmanlı’ya uzanan Türk okçuluğunun inceliklerini gözler önüne serdi.

Çocuklar İçin Bilim, Teknoloji ve Edebiyat Dolu Bir Gün

Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi’nde genç okurlarla bir araya gelen çocuk edebiyatı yazarı Süreyya Üdürgücü, “Zaman Tüneli, Of-x ve Öf-x” söyleşisiyle dijital dünyanın çocukların üzerindeki etkilerini masaya yatırdı. Ekran dengesi ve bilinçli teknoloji kullanımı üzerine yapılan bu sohbet ebeveynlerden de büyük ilgi gördü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi Çocuk Köyü’nde kurulan ASELSAN Çocuk Şenliği ise minik kaşiflerin akınına uğradı. Mucitler Müzesi'ni gezen çocuklar, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan "Tekno Maceracılar" dijital kitabını deneyimleyerek keyifli saatler geçirdi.

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar dolu dolu geçen programıyla 20 Eylül’e kadar kentin farklı noktalarında sanatseverleri ağırlamaya devam edecek. Bu dev coşkuyu kaçırmayın!