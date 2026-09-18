Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı asfalt seferberliğini hız kesmeden sürdürüyor.

Kentin dört bir yanında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkoğlu ilçesinde de yoğun bir mesai harcanıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projelerin odak noktası ise Beyoğlu Mahallesi oldu.

4 Kilometrelik Ana Arter Baştan Sona Asfaltlanıyor

Mahallenin ana ulaşım güzergâhı konumunda yer alan ve aynı zamanda Kahramanmaraş – Osmaniye karayoluna bağlanarak çevre illerle ulaşımı sağlayan Şehit İsmail Orçan Bulvarı, sıcak asfaltla kaplanıyor.

Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki stratejik arterin hem gidiş hem de geliş istikametindeki şeritleri titizlikle yenileniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki sürücüler ve mahalle sakinleri çok daha konforlu, modern ve güvenli bir ulaşım imkânına kavuşmuş olacak.