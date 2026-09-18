AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Politikaları Birim Başkanlığı tarafından planlanan Sürdürülebilir Sıfır Atık Programı, AK Parti Kahramanmaraş ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı binasında düzenlenen programda, çevre bilincinin geliştirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.
Program kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan çevre mühendisleri tarafından katılımcılara sıfır atık, geri dönüşüm ve suyun bilinçli kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.
Sunumlarda, günlük yaşamda atıkların azaltılması, geri dönüştürülebilir malzemelerin yeniden ekonomiye kazandırılması ve su kaynaklarının verimli kullanılması konusunda yapılabilecek çalışmalar ele alındı.
Programda, atık malzemeler kullanılarak hazırlanan çeşitli geri dönüşüm ürünleri de katılımcıların beğenisine sunuldu.
AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, geri dönüşüm alanında hazırlanan çalışmaların önümüzdeki süreçte daha geniş kitlelerle buluşturulacağını belirtti.
Yavuz, Aralık ayında yapılması planlanan KOP 31 Zirvesi kapsamında beğenilen geri dönüşüm çalışmalarının sergilenmesinin planlandığını ifade etti.
Program, çevre bilincinin artırılması, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve geri dönüşüm konusunda farkındalığın güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.