Geçmiş yıllarda büyük bir ilgiyle karşılanan ve unutulmaz anılara sahne olan “Kale Sineması” etkinliği, restore edilerek yeniden kapılarını açan Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde baştan başa yeniden canlanıyor. Tarihi dokunun eşsiz atmosferinde gerçekleştirilecek bu özel gece, sinemaseverlere kapalı salonların çok ötesinde nostaljik bir deneyim vadediyor.

Beyaz Perdede Efsane Yapım: “Neşeli Günler”

Etkinliğin başrolünde, Türk sinemasının en sıcak aile filmlerinden biri yer alıyor. Kuşaklar boyunca kahkahalarla izlenen, unutulmaz karakterleri ve replikleriyle hafızalara kazınan “Neşeli Günler”, katılımcılara adeta zamane yolculuğu yaşatacak.

Aileler ve sevdikleriyle birlikte keyifli bir akşam geçirmek isteyen yetişkinler için tatlı bir nostalji sunarken, genç nesiller de Türk sinemasının bu değerli klasiğini tarihi kalenin büyülü ortamında izleme şansı yakalayacak.

Tüm Kahramanmaraşlılar Bu Özel Akşama Davetli

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin tüm halka açık ve ücretsiz olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Tüm hemşehrilerimiz, aileleri ve sevdikleriyle birlikte 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’da Kahramanmaraş Kalesi’nde düzenlenecek bu özel sinema akşamına davetlidir” denildi.

Tarih, nostalji ve sinema keyfini bir arada yaşamak isteyen tüm vatandaşlar bu anlamlı buluşmaya bekleniyor.